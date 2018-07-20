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بالرياض والدمام

وظائف شاغرة للرجال والنساء في “مراكز الاتصال”

وظائف شاغرة للرجال والنساء في “مراكز الاتصال”
weam.co/532629
الرياض - الوئام:

أعلنت شركة مراكز الاتصال، عن توفر وظائف شاغرة -للرجال وللنساء- للعمل في مدينة الرياض والدمام.

وأوضحت الشركة، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، أن الأعمال المتوفرة تأتي بمسمى (مدير مكتب إدارة المشاريع – ممثلة مركز الاتصال – مدير العمليات -مشرف العمليات – مسؤول جودة تنفيذي – مسؤول تدريب تنفيذي)، لحملة الدبلوم فما فوق.

وأوضحت أن شروط التوظيف كالتالي:
الوظائف:-

* الرياض:-
1- مدير مكتب إدارة المشاريع (PMO Manager – EBU Collection).
2- ممثلة مركز الاتصال (للنساء فقط).
3- مدير العمليات (Operations Manager) (للنساء فقط).

* الدمام:-
1- مشرف العمليات (Operation Supervisor).
2- مسؤول جودة تنفيذي (Quality Sr. Executive).
3- مسؤول تدريب تنفيذي (Training Sr. Executive).

وبينت الشركة أن التقديم يكون عبر الرابط التالي: https://aegisccc.taleo.net/careersection/ccc_external/jobsearch.ftl?lang=en&portal=8205020115

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