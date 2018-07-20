الكويت تمد العراق بالوقود لتشغيل محطات الكهرباء المتوقفة

بغداد- الوئام:

قالت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الجمعة، ان دولة الكويت ستزودها بالوقود لتشغيل المحطات الكهربائية المتوقفة في البلاد.

واضافت الوزارة في بيان انه بتوجيه من امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ستباشر وزارة النفط الكويتية بتجهيز وزارة الكهرباء العراقية بوقود الكازاويل لتشغيل الوحدات التوليدية المتوقفة ودعم الوحدات العاملة”.

واوضحت ان بارجة كويتية محملة بكمية (30 الف) متر مكعب من وقود الكازاويل ستصل يوم غد السبت الى موانىء البصرة كدفعة اولى وستتوالى الكميات وبشكل دوري على مدى الايام المقبلة.

ويشهد العراق حاليا ازمة كهرباء حادة بسبب زيادة الطلب على الطاقة مع ارتفاع درجات الحرارة وقلة وقدم محطات الانتاج العاملة في البلاد.

وكانت ايران قد قطعت خط الكهرباء المغذي للعراق بقدرة ألف ميكا واط مطلع شهر يوليو الجاري بسبب تراكم الديون ما اثر سلبا وبشكل مباشر على عدد ساعات تجهيز الكهرباء في محافظات ذي قار والبصرة وميسان جنوبي البلاد.

وتسببت ازمة الكهرباء وازمات خدمية اخرى بمظاهرات شعبية واسعة اجتاحت مدن الجنوب العراقي للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص العمل للعاطلين.