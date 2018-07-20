مصرع شخصين بإختراق مركبة لسُور خرساني في صبيا

جازان -الوئام -عبدالله العازمي:

وقع حادث اصطدام مركبة من نوع لاند كروز بسور خرساني بالقرب من تقاطع أبو السلع التابعة لمحافظة صبيا.

وفي التفاصيل أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان بيشي الصرخي أن غرفة العمليات تقلت مساء يوم أمس الخميس بلاغا عند الساعه العاشرة وخمس وثلاثون دقيقة عن وجود حادث تصادم على طريق بيش صبيا بالقرب من قرية ابو السلع ويوجد في موقع الحادث حالتين.

كما بين الصرخي أنه تم توجيه فرقه اسعافية على الفور من مركز إسعاف صبيا وعند وصول الفرقه وبعد الكشف عليهم تبين وفاتهم نتيجة الحادث حيث تم نقل الحالتين بعد فك احتجازهم من داخل السياره عن طريق الدفاع المدني.حيث تم ايداعهم ثلاجة الموتى بمستشفى صبيا العام .