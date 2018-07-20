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كجزء من عملية لمكافحة الإرهاب

الطيران التركي يقصف أهدافاً شمالي العراق

الطيران التركي يقصف أهدافاً شمالي العراق
weam.co/532636
اسطنبول -الوئام:

قال الجيش التركي اليوم الجمعة، إن سلاحه الجوي دمر أهدافاً لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق كجزء من عملية لمكافحة الإرهاب.

وقالت هيئة الأركان العامة التركية في بيان، إن غارة جوية نفذت في مناطق أفاسين-باسيان وزاب وهاكورك أمس الخميس، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وأضاف البيان: تم تدمير مواقع أسلحة وملاجئ يستخدمها الإرهابيون خلال الغارة الجوية خلال العملية.

يذكر أن القتال بين حزب العمال الكردستاني والدولة التركية قد أستؤنف مجدداً في عام 2015 بعد انهيار محادثات السلام، ما أنهى وقفاً لإطلاق النار استمر عامين، ومنذ ذلك الحين، قتل العشرات، بمن فيهم مسلحون وأفراد أمن ومدنيون.

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