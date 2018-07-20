الإمارات: قانون “القومية اليهودي يكرس عنصرية الممارسات ضد الفلسطينيين”

متابعات - الوئام:

أدانت دولة الإمارات الجمعة إقرار البرلمان الاسرائيلي قانونا ينص على أن إسرائيل هي “الدولة القومية للشعب اليهودي”، مؤكدة أنه “يكرس عنصرية الممارسات ضد الفلسطينيين”.

وقال وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على حسابه على موقع تويتر “قرار الكنيست الإسرائيلي لقانون “يهودية الدولة” يُكرّس عنصرية الممارسات ضد الفلسطينيين ويقع في سياق تقويض التوجه السياسي القائم على حل الدولتين”.

ورأى قرقاش أن “التطورات العديدة المقلقة في الملف الفلسطيني تتطلب المزيد من التكاتف والتعاون العربي”.

وأقرّ برلمان الاحتلال الإسرائيلي الخميس قانونا ينص على ان اسرائيل هي “الدولة القومية للشعب اليهودي” وأن “حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط”.

وتم تبني مشروع القانون بتأييد 62 صوتا في مقابل 55، وهو ينص على ان اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في اسرائيل بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وبموجبه تعتبر الدولة “تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته”.

ويعني قانون “الدولة القومية للشعب اليهودي” يهودية الدولة.