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بجامع الإمام تركي بالرياض

أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير جلوي بن مساعد

أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير جلوي بن مساعد
weam.co/532639
واس - الوئام:

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة عقب صلاة الجمعة اليوم صلاة الميت على والدة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة نجران، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن وابن الفقيدة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وجمعاً من المواطنين.

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