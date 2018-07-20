رسميا.. الهلال يعلن تعاقده مع الثعبان كاريو

إبراهيم آل صالح - الوئام:

حسم نادي الهلال تعاقده مع الجناح البيروفي أندري كاريّو من نادي بنفيكا البرتغالي بشكل الإعارة لمدة موسم، وسيُعلن الزعيم عن الصفقة بشكل رسمي اليوم الجمعة.

راتب كاريّو الذي سيتقاضاه مع الهلال هو 2.5 مليون يورو “10.9 مليون ريال” خلال مدة الإعارة، وهو أكثر بنصف مليون يورو “2.2 مليون ريال” من راتبه السنوي في عقده الساري مع بنفيكا.

أندري مارتن كاريّو دياز – 27عامًا – والمُلقب بـ”لا كوليبرا” وتعني الثعبان بالإسبانية، كان قد أُعير من بنفيكا لواتفورد الإنجليزي بالموسم الماضي، كما لعب بشكل أساسي في المباريات الثلاث التي خاضتها البيرو في كأس العالم الأخيرة، وسجّل هدف التقدّم البيروفي في الشباك الأسترالية بمباراة انتهت لصالح البيرو بثنائية نظيفة.