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رغم مخالفته القواعد

تفاصيل جديدة بشأن “استبعاد ميلان من الدوري الأوروبي”

تفاصيل جديدة بشأن “استبعاد ميلان من الدوري الأوروبي”
weam.co/532643
وكالات - الوئام:

ألغت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) الجمعة قرار استبعاد نادي ميلان الايطالي عن المشاركة في مسابقة الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ” لكرة القدم، برغم إقرارها بمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف، ودعت الاتحاد الاوروبي الى اتخاذ قرار “مناسب” بحقه.

وذكرت المحكمة ان القضية “لم يتم تقييمها بشكل صحيح” من قبل قضاة الاتحاد الاوروبي للعبة، مشيرة الى “ان الوضع المالي الحالي للنادي أصبح أفضل الان”، فأحالت القضية مجددا الى الاتحاد القاري.

وقالت المحكمة في بيان “تعتبر ان غرفة الحكم (في الاتحاد الاوروبي) في موقع أفضل من كاس لاصدار تدبير تأديبي مناسب على أساس الوضع المالي الحالي للنادي”.

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