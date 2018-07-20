المملكة تتيح لليمنيين المشاركة في ‫الحملات الصيفية‬ للتوعية ومحو الاُمية

الرياض - الوئام:

تقدم إحدى الحملات الصيفية التي توجهها وزارة التعليم إلى الحد الجنوبي فى منطقة جازان خدماتها للأشقاء اليمنيين الذين يحملون هوية «زائر» دعما لهم من حكومة خادم الحرمين الشريفين فى تعليمهم ورفع المستوى التوعوى والثقافي.

وكانت وزارة التعليم فى المملكة بدأت حملات توعوية وتعليمية صيفية منذ عام 1387 هـ، والتي تستهدف المواطنين والمواطنات فى القرى والمناطق النائية الذين لم تتح لهم فرصة التعليم، بمشاركة قطاعات حكومية ومؤسسات المجتمع.

وتقدم هذه الحملات، عبر مقرات تعليمية مهيأة، رعاية صحية وتوعوية واجتماعية وأسرية وبيطرية طيلة فترة الحملة. كما تقدم مكافاة مالية قدرها ألف ريال للمتعلمين، بنهاية الفترة.

كما توفر معلمين ومعلمات يتم إرسالهم للقيام بمهمة التعليم، ووسائل نقل لتوصيل الدارسين من مقرات لسكنهم إلى المقرات التعليمية.

وتوفر أيضا شهادة اجتياز «برنامج مجتمم بلا أمية» للمتمكنين من إتقان المهارات المطلوبة، مع حق مواصلة التعلم فى مدارس تعليم الكبار النظامية.

وتهدف هذه الحملات إلى تغيير بعض المفاهيم الدينية والثقافية والاجتماعية الخاطئة، وتعزيز الحس ونشر الوعي الديني والثقافي والاجتماعى والصحي.