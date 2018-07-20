السفارة في عشق آباد تستقبل حجاج تركمانستان في مقرها

واس - الوئام:

استقبلت سفارة المملكة العربية السعودية لدى عشق آباد، المواطنيين التركمان الراغبين في أداء شعيرة الحج لهذا العام 1439هـ، في مقر السفارة وذلك لتطبيق نظام البصمة الحيوية لتسهيل إجراءات دخول ضيوف بيت الله الحرام للمملكة، حيث تستقبل السفارة يومياً بمعدل 150 شخص، وذلك بالتنسيق مع إدارة الشؤون الدينية ومع مفتي تركمانستان.

وتعدُّ هذه من الجهود التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، الجدير بالذكر أن حجاج تركمانستان بلغ هذا العام 2200 حاج تركماني، كما قامت السفارة بعرض فيلم وثائقي عن شعائر الحج.