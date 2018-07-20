“الوئام” تنشر حوافز المدرب والمتدرب في برامج التطوير المهني للمعلمين

الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

أبلغت وزارة التعليم إداراتها في المناطق والمحافظات بحوافز برامج التطوير المهني للمدرب والمتدرب، وحصلت “الوئام” على نسخة منها.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن حوافز برامج التطوير المهني -المتدرب هي “توثيق المتدرب في سجل ملف الإنجاز والمسار الوظيفي، وحصول المتدرب على شهادة معتمدة من المركز الوطني للتطوير المهنيالتعليمي لكل برنامج تدريبي يتم حضوره، وتحقيق تطلعات المتدربين من خلال بناء برامج تدريبية وفق الاحتياجات الفعلية للمستفيدين من خلال تحليل الاحتياجات التدريبية”.

وأضافت أن الحوافز تشمل “الإفادة في الجوانب التدريبية واستقطاب المتميزين للمشاركة في تقديم بعض البرامج التدريبية التي تنفذها مركز التطوير المهني وإدارات التدريب، واعتماد عدد الساعات التدريبية التي حضرها المتدرب في المفاضلة، والترشيح لأي عمل قيادي داخل المدرسة أو إدارة التعليم”.

وأشار إلى أن “هناك نقاط مفاضلة تحسب في حركة تنقلات المعلمين الداخلية والخارجية، والأفضلية في الترشيح والالتحاق بالبرامج التدريبية المقدمة على المستوى الوزاري.، واحتساب نقاط المفاضلة للترشيح لبرنامج التطوير النوعي (خبرات) والبرامج التطويرية الخارجية، والتفرغ للدراسة للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه (الايفاد للدراسة في الداخل أو الابتعاث الخارجي)، والإيفاد للتدريس في المدارس السعودية بالخارج”.

أما حوافز برامج التطوير المهني التعليمي للمدرب فهي: احتساب الساعات التدريبية التي يقدمها المدرب، وحفظها في سجل ملف الإنجاز للتطوير المهني للمدرب، وحصول المدرب على مشهد لكل برنامج تدريبي يقدمه، معتمد من المركزالوطني للتطوير المهني التعليمي والجهات المشاركة، واعتماد عدد الساعات التدريبية التي قدمها المدرب في المفاضلة للترشيح لأي عمل قيادي داخل المدرسة أو إدارة التعليم، وتحسب نقاط مفاضلة في حركة تنقلات المعلمين الداخلية والخارجية، على أن تكون الأفضلية في الترشيح والالتحاق بالبرامج التدريبية المقدمة على المستوى الوزاري، واحتساب نقاط المفاضلة للترشيح لبرنامج التطوير النوعي (خبرات) والبرامج التطويرية الخارجية، والتفرغ للدراسة للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه (الايفاد للدراسة في الداخل أو الابتعاث الخارجي) والإيفاد للتدريس في المدارس السعودية في الخارج، وصرف مكافآت مالية وقدرها 1000 ريال عن اليوم التدريبي.

وتمكين المدرب من الحصول على درجة إضافية عن طريق تراكم ساعات التدريب للبرامج التي قام بالتدريب عليها والمعتمدة من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي وعلى أن تكون في منظومة رخص المعلمين بعد اعتمادها.