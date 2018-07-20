وفاة لاعب كرة قدم إماراتي إثر حادث سير

متابعات - الوئام:

أعلن نادي الظفرة، المنتمي لدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الجمعة، وفاة لاعبه محمد عبد الله الحمادي، عن عمر 23 عاما، بعد تعرضه لحادث سير.

وقال الظفرة، عبر حسابه في تويتر، إن “الحمادي، مدافع الجزيرة السابق، في ذمة الله اإثر حادث أليم صباح اليوم”.

وقدم الجزيرة العزاء لأسرة لاعبه السابق، الذي ترك صفوفه للانتقال للظفرة في الموسم الماضي، في بيان عبر تويتر.

وقال المشرف العام على الفريق الأول للظفرة أحمد عمران القبيسي لصحيفة الإمارات اليوم إن الحمادي “تعرض لحادث سير في الساعة الخامسة والنصف فجر اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي) وتلقت إدارة النادي الخبر الصادم وستكون بجوار ذوي اللاعب في هذه الأوقات الصعبة”.