التعليقات: 0

بسبب غلاء أسعارها

في تركيا.. بيع البطاطس والبصل بحصص محددة للمواطنين

في تركيا.. بيع البطاطس والبصل بحصص محددة للمواطنين
weam.co/532680
انقرة- الوئام:

قررت أكبر سلسلة محلات بيع مواد غذائية في تركيا “شوك” بيع البطاطس والبصل للمواطنين في صورة حصص بكميات محدودة.

ونفذت سلسلة “شوك” خطوة لمساعدة المواطنين على شراء البطاطس والبصل بأسعار معقولة، ولكنها حددت الكمية التي يستطيع كل زبون شراءها، بحيث لا تتجاوز حصة المواطن من البطاطس 4 كيلوغرام، و من البصل 2 كيلوغرام.

وأعلنت سلسلة محلات “شوك” أن سعر الكيلو البصل هو 1.99 ليرة تركية بدلا من 4.95 ليرة تركية.

وكتبت في لافتات تنبيهية، “زبناءنا الكرام؛ أملا في استفادة جميع زبائننا، حددنا حصة بيع البطاطس لكل زبون بـ 4 كيلو، والبصل بـ 2 كيلو فقط، ونشكركم على تفهمكم.”

وشبه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعية هذا الوضع بتحديد بيع الخبز والسمنة، وأنابيب الغاز، في عامي 1942 و1980.

جدير بالذكر أن سعر البطاطس سجل زيادة بنسبة 94% وسعر البصل 212% في الفترة الأخيرة التي تشهد تركيا فيها ارتفاعًا كبيرا في التضخم النقدي وأسعار العملة الصعبة.

روابط ذات صلة

تركيا تعتقل أرملة “وزير حرب داعش” أبو عمر الشيشاني

تركيا تعتقل أرملة “وزير حرب داعش” أبو عمر الشيشاني
تركيا: 75 ألف دولار غرامة على زعيم بالمعارضة بسبب “كاريكاتير”

تركيا: 75 ألف دولار غرامة على زعيم بالمعارضة بسبب “كاريكاتير”
تركيا: غرق قارب يحمل 160 مهاجرا قبالة شمال قبرص ووفاة 16

تركيا: غرق قارب يحمل 160 مهاجرا قبالة شمال قبرص ووفاة 16
«سمت للدراسات» يطلق وحدة متخصصة في دراسة الشأن التركي

«سمت للدراسات» يطلق وحدة متخصصة في دراسة الشأن التركي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>