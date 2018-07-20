في تركيا.. بيع البطاطس والبصل بحصص محددة للمواطنين

انقرة- الوئام:

قررت أكبر سلسلة محلات بيع مواد غذائية في تركيا “شوك” بيع البطاطس والبصل للمواطنين في صورة حصص بكميات محدودة.

ونفذت سلسلة “شوك” خطوة لمساعدة المواطنين على شراء البطاطس والبصل بأسعار معقولة، ولكنها حددت الكمية التي يستطيع كل زبون شراءها، بحيث لا تتجاوز حصة المواطن من البطاطس 4 كيلوغرام، و من البصل 2 كيلوغرام.

وأعلنت سلسلة محلات “شوك” أن سعر الكيلو البصل هو 1.99 ليرة تركية بدلا من 4.95 ليرة تركية.

وكتبت في لافتات تنبيهية، “زبناءنا الكرام؛ أملا في استفادة جميع زبائننا، حددنا حصة بيع البطاطس لكل زبون بـ 4 كيلو، والبصل بـ 2 كيلو فقط، ونشكركم على تفهمكم.”

وشبه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعية هذا الوضع بتحديد بيع الخبز والسمنة، وأنابيب الغاز، في عامي 1942 و1980.

جدير بالذكر أن سعر البطاطس سجل زيادة بنسبة 94% وسعر البصل 212% في الفترة الأخيرة التي تشهد تركيا فيها ارتفاعًا كبيرا في التضخم النقدي وأسعار العملة الصعبة.