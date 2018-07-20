تحذير من مواد كيماوية خطيرة في لعبة الأطفال «سلايم»

متابعات -الوئام:

كشفت دراسة بريطانية أن لعبة سلايم Slime التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال تحتوي موادا كيماوية بنسب خطيرة قد تسبب العقم.

وتم فحص 11 لعبة سلايم خلال الدراسة التي أجرتها منظمة المستهلك “ويتش” Which، وتبين احتواء ثمانية منها على مادة البورون بنسب أكثر من المصرح بها. وتحتوي إحداها على مادة البورون بنسبة بلغت 4 أضعاف النسبة المصرح بها من قبل الاتحاد الأوروبي.

ودعت المنظمة الأسر إلى التعامل بحذر مع لعبة سلايم، كما طالبت الحكومات باتخاذ إجراءات تجاه الأمر.

وأشارت المنظمة إلى احتواء المواد المستخدمة في لعبة سلايم على مادة بورك التي تتألف من مادة البورون وتستخدم في العدسات اللاصقة.

حظيت لعبة سلايم بشهرة كبيرة حول العالم في عام 2017، وتم تداول مئات الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي مثل انستجرام ويوتيوب للترويج للعبة سلايم.

ووفقا للمفوضية الأوروبية فإن الإكثار من مادة البورون المستخدمة في لعبة سلايم لإكسابها لزوجة تبب أضرارا للأطفال أقلها الإسهال والتقيؤ والتشنجات والتهيجات الجلدية، وأخطرها العقم.

ويسمح الاتحاد الأوروبي باستخدام 300 ميللجرام من البورون لكل كيلوجرام واحد في هذه المنتجات.

تكون سلايم بشكل أساسي من مادة لزجة، تكون عادة خضراء اللون تتألف بشكل أساسي من صمغ غوار، وتباع عادة بعلبة على شكل حاوية القمامة.