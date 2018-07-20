الحرب على المخدرات.. ضبط 1628 متهما و25 مليون ريال وملايين الحبوب المخدرة

الرياض - الوئام:

تمكنت الجهات الأمنية من القبض على 1628 متهما، منهم 604 سعوديين، إضافة إلى 1024 متهما من 41 جنسية مختلفة، خلال الأشهر الماضية (محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأول، جمادى الآخرة) من العام الحالي 1439هـ، لتورطهم في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وواجه رجال الأمن، خلال أدائهم لمهامهم، مقاومة مسلحة من المهربين والمروجين في عدد من العمليات الأمنية، نتج عنها إصابة 33 رجل أمن، ومقتل 10، وإصابة 21، من مهربي ومروجي المخدرات.

وبلغ إجمالي ما تم ضبطه في العمليات الأمنية من مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وأسلحة وأموال نقدية ما يلي عشرين مليوناً وأربعمائة وسبعة عشر ألفاً وثلاثمائة وتسعة وأربعين قرصًا من الإمفيتامين (كبتاجون)، و18 طنا و197 كيلو من الحشيش المخدر.

كما شملت الضبطيات 6 كيلو و621 مليجرام من الهيروين الخام، و78 كيلو و719 جرامًا و205 مليجرام من الهيروين غير النقي، وكيلو و724 جراما و450 مليجرام من الكوكايين المخدر، و32 كيلو و17 جراما، و23 مليجرام من الشبو المخدر.

وجاء ضمن المضبوطات أيضا 19 كيلو و506 جرامات و260 مليجرام من مادة الأفيون المخدر، ومليون وتسعمائة واثنين وستين ألفاً وأربعة وأربعين قرصاً خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، و439 قطعة سلاح متنوع، و13.086 ثلاثة عشر ألفاً وستة وثمانين طلقة حية متنوعة.

وفي المبالغ النقدية، بلغت المضبوطات أربعة وعشرين مليوناً وسبعمائة وستة وأربعين ألفاً وأربعمائة وثلاثة وأربعين ريالاً.