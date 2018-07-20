المظاهرات تتجدد في جنوب العراق بالبصرة وذي قار

متابعات - الوئام:

تظاهر آلاف الأشخاص بقيادة شيوخ عشائر ذي قار وسط الناصرية، اليوم الجمعة، للمطالبة بإقالة محافظ ذي قار ورئيس مجلس المحافظة وحل مجالس المحافظات والمجالس البلدية.

ونقلت قناة “السومرية نيوز”، عن مراسلها، قوله إن “آلاف الاشخاص تظاهروا، عصر اليوم، بقيادة شيوخ عشائر ذي قار في ساحة الحبوبي، وسط الناصرية”.

وأضاف المراسل: “المتظاهرين طالبوا بإقالة محافظ ذي قار ورئيس مجلس المحافظة وحل مجالس المحافظات والمجالس البلدية، مشيرا الى أن التظاهرة جرت في ظل اجراءات امنية مشددة”.

فيما هدد أحد الشيوخ المتظاهرين، وهو الشيخ علي منصور شيخ عشيرة الزهيرية، قائلا: “إذا لم تنفذ هذه المطالب ستكون تظاهراتنا مستمرة، وليست سلمية، وربما سنستخدم السيف”. بحسب “السومرية نيوز”.

في السياق، تظاهر المئات من أهالي محافظة ميسان، الجمعة، وسط مدينة العمارة، فيما طالبوا بإيجاد فرص عمل وتحسين واقع الكهرباء. بحسب القناة.

وأضاف تقرير مصور للقناة أن “المتظاهرين طالبوا الحكومة بإيجاد فرص عمل جديدة للشباب وتحسين واقع الكهرباء”. لافتا إلى أن “القوات الامنية فرضت إجراءات مشددة قرب التظاهرة”.

كما تجمع العشرات من المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، استعدادا للتظاهر، وسط انتشار كثيف لقوات الأمن. بحسب مصدر في الشرطة.

وقال المصدر، في حديث لـ”السومرية نيوز”، أن هناك “ما يقارب من الـ 40 شخصا تجمعوا في ساحة التحرير بمنطقة الباب الشرقي وسط بغداد استعدادا للتظاهر”.

وتشهد محافظات وسط وجنوب العراق، منذ مطلع يوليو الحالي، تظاهرات احتجاجية مطالبة بتوفير الخدمات والقضاء على الفساد تخللها اعمال عنف وحرق مقار الأحزاب السياسية.