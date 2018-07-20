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يتقدمه كبار الإعلاميين العرب

وزير الحج والعمرة يستقبل وفد برنامج التواصل الإعلامي

وزير الحج والعمرة يستقبل وفد برنامج التواصل الإعلامي
weam.co/532698
مكة المكرمة - الوئام

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم ، وفد برنامج التواصل الإعلامي الاستباقي والذي تقدمه كبار الإعلاميين في الدول العربية والإسلامية .

وضم الوفد الرئيس التنفيذي لقناه بول الباكستانية سيد سافيز ومدير تحرير وكالة الأنباء الباكستانية حمزه رحمان مالك والرئيس التنفيذي لقناة الهجرة الماليزية ايزيلان بن بصار وكبير المراسلين في وكالة الأنباء الماليزية احمد شكران ورئيس تحرير صحيفة لوسلي السنغالية باللغة الفرنسية داود  امانيه ومدير قسم الأخبار العربية في وكالة الأناضول التركية خليل جليك .

وأكد خلال الاستقبال على أهميه تضافر الجهود وتكثيف التعاون بين الجهات المعنية لتوفير أقصي الخدمات التي من شأنها توفير الراحة والتيسير علي ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين منوهاً إلي التسهيلات والخدمات الجليلة التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- .

من جهته أشاد الوفد الإعلامي بجهود المملكة العربية السعودية لتيسير مهمه الحج وتسخير كافة الإمكانيات لراحة وخدمه ضيوف الرحمن لينعم الحاج بأداء النسك بكل يسر وسهولة .

حضر اللقاء وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز وزان والمشرف  العام علي مكتب وزير الحج والعمرة محمد صالح الشارخ ومستشار وزير الإعلام فهيم الحامد.

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