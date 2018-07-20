«عمل وتنمية الرياض» يبحث آلية ضبط المخالفات وحالات التستر التجاري

الرياض - الوئام:

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الفترة الماضية مجموعة من اللقاءات التعريفية التي قدمها مدير إدارة التفتيش بالمنطقة أ. فهد المجاهد لـ (21) مفتشة، تم خلالها مناقشة آليات ضبط المخالفات للمفتشات والنماذج المستخدمة ومعايير الاشتباه بوجود حالات التستر التجاري وعرض بعض القرارات الوزارية للتوطين وآلية الاعتراضات، إضافة إلى إحصائيات لجنة الاعتراضات

واستعرض المجاهد أبرز أسباب قبول الاعتراضات من المنشآت والملاحظات التطويرية لرفع جودة ضبط المخالفات مقدما بعض النماذج من الضبط المثالي والضبط غير المثالي.

وذكر مساعد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض لقطاع العمل أحمد المطوع، أنَّ الهدف من عقد هذه اللقاءات هو الرفع من مستوى أداء المفتشات خلال جولاتهن الميدانية، بالإضافة إلى إشعارهن بالجديد من القرارات التنظيمة لسوق العمل، وذلك ليقمن بمهامهن التفتيشية مع ممارستهن للإرشاد المهني لموظفات القطاع الخاص على أكمل وجه.