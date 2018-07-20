فلكية جدة : المريخ الاسطع والأقرب منذ 15 سنة.. بهذا اليوم

الوئام - وكالات

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة ان سماء السعودية والوطن العربي على موعد يوم الجمعة 27 يوليو 2018 مع وقوع كوكب المريخ في التقابل ويكون قرصة مضاء بالكامل بنور الشمس وفي قمة لمعانة مقارنة باي وقت هذه السنه وهو افضل وقت لرؤية وتصوير الكوكب بالتزامن مع خسوف كلي للقمر .

وبعد أربعة أيام من وقوعة في التقابل سيقع المريخ في اقرب نقطة من الأرض يوم الثلاثاء 31 يوليو ، ويرجع السبب في ان التقابل لا يحدث في نفس يوم أقرب مسافة نظرا لان الأرض والمريخ يدوران حول الشمس في مدارات اهليجية وليست دائرية تماما لذلك يكون هناك فارق بضعة أيام بين الحدثين.

ان تقابل لهذه السنه لن يجعل المريخ قريب الى الأرض بنفس المسافة التاريخية التي حدثت في 2003 ولكنه سيكون تقابل مثالي والكوكب سيكون في قمة سطوعه في قبة السماء.

ويمكن رؤية قرص المريخ فقط من خلال التلسكوبات متوسطة الحجم حيث تشاهد معالم سطحه الرئيسية مع ضعف العاصفة الغبارية التي غطت كامل الكوكب منذ شهر يونيو الماضي ، وعند رؤية الكوكب بالعين المجردة سيبدو كنقطة ضوئية برتقالية ساطعة باتجاه الافق الجنوبي الشرقي.

ان تقابل كوكب المريخ يحدث كل سنتين مايعني بان هذا التقابل في السماء يحدث بعد تقابل 2016 ، وفي وقت التقابل تعبر الكرة الأرضية مابين الشمس والمريخ ، وفي كل مرة يحدث ذلك مع احد الكواكب الخارجية في نظامنا الشمسي يقال بأن ذلك الكوكب في التقابل .

ويعتبر التقابل حدث هام لان المريخ يكون قريب الى الأرض وفي افضل لمعان له في قبة السماء ويكون مرئيا طوال الليل حيث يشرق مع غروب الشمس ويصل أعلى نقطة في قبة السماء عند منتصف الليل باتجاه الافق الجنوبي ويغرب مع شروق شمس اليوم التالي.

ويجب معرفة ان ليس كل تقابلات المريخ متشابهة ، فتقابل هذه السنه متميز وهو الافضل منذ 15 سنه وسيفوق لمعان المريخ وبشكل استثنائي لمعان المشتري الذي يعتبر عادة رابع المع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة.

ففي هذه السنه سوف يحل المريخ مكان المشتري في ترتيب اللمعان حيث سيكون رابع المع جسم في قبة السماء في الفترة من 7 يوليو الى 7سبتمبر بشكل مؤقت.

جدير بالذكر ان تقابلات المريخ الأكثر قربا هي التي تكون على مسافة أقل من 60 مليون كيلومتر وكان آخرها في أغسطس 2003 والتالي سيحدث في سبتمبر 2035 وهذا النوع من التقابلات يحدث عندما تعبر الأرض بين المريخ والشمس بالتزامن مع وقوع المريخ في نقطة “الحضيض” اقرب نقطة له من الشمس.