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غدا

النصر يواصل تدريباته وينتظر وصول المغربي

النصر يواصل تدريباته وينتظر وصول المغربي
weam.co/532717
الرياض - الوئام - عبدالمجيد بن طالب

واصل نادي النصر تدريباته الصباحية والمسائية اليوم الجمعة ضمنإستعدادات  الفريق للموسم القادم فيسويسرا ، وشهدت التمارين مشاركةالمحترف البرازيلي بيتروس و اللاعبيحيى الشهري بعد  إنضمامهم للمعسكر. فيما كثف مدرب الحراس مارلونبيريس تدريباته على الثلاثي وليدعبدالله و عبدالله العويشير و زيدالبواردي.

من جانب آخر تقرر وصول المحترفالمغربي نور الدين مرابط صباح يومغداً السبت إلى مطار زيورخ فيسويسرا ليلتحق بمعسكر الفريق بعد أنوقع معه نادي النصر عقداً لمدة ثلاثسنوات إضافة إلى شراء بطاقة اللاعبمن نادي واتفورد الإنجليزي.

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