وزارة الصحة العراقية: قتيلان وعشرات الجرحى في مظاهرات الجمعة

الوئام - وكالات

أعلنت وزارة الصحة في العراق، ارتفاع حصيلة ضحايا المظاهرات في العاصمة بغداد وعدد من محافظات الجنوب إلى قتيلين وعشرات الجرحى اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف بدر، إن “حصيلة ضحايا المظاهرات التي شهدتها بغداد وعدد من المحافظات، ارتفعت إلى قتيلين أحدهما في محافظة الديوانية، والآخر في النجف، و45 جريحا غالبيتهم من عناصر القوات الأمنية”.

وأضاف بدر: “أغلب الجرحى تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفيات”.

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، مقتل شخص وإصابة 41، بينهم عناصر أمن، في احتجاجات المدن العراقية.

وتشهد محافظات وسط وجنوب العراق، منذ مطلع يوليو الجاري، تظاهرات احتجاجية مطالبة بتوفير الخدمات كالكهرباء والماء الصالح للشرب وتوفير فرص عمل فضلا عن القضاء على الفساد، فيما تخللتها أعمال عنف وحرق مقار أحزاب سياسية.