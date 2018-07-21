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تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة

حالة الطقس: هطول أمطار رعدية بالباحة وجازان وعسير

حالة الطقس: هطول أمطار رعدية بالباحة وجازان وعسير
weam.co/532722
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير  والباحة في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة وكذلك على منطقة جازان خاصةً الأجزاء الساحلية منها .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.

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