الهلال يفاوض مهاجم مانشيستر سيتي السابق!

الرياض- الوئام- إبراهيم آل صالح:

دخل نادي الهلال في خط مفاوضات مع مهاجم نادي بشكتاش التركي ومانشيستر سيتي السابق اللاعب الفارو نيغريدو صاحب الـ33 عاماً.

ومن المعروف أن اللاعب قد إنضم من قبل لأندية رايو فيكانو وريال مدريد ألميريا وفالنسيا واشبيليه الإسباني ونادي مانشيستر سيتي الانجليزي وآخر محطاته في الدوري التركي مع نادي بشكتاش.

ولعب نيغريدو لنادي ريال مدريد في عامي 2005-2007 وشارك في 65 لقاء و سجل منها 22 هدفاً و لعب لاشبيلية من موسم 2009-2013 واستطاع المشاركة في 139 لقاء وتسجيل 70 هدفاً و في موسم 2015 لعب لفالنسيا 30 لقاء واستطاع تسجيل 5 اهداف.

وفي سنة 2013-2015 خاض تجربة احتراف جديدة في الدوري الانجليزي مع مانشيستر سيتي واستطاع أن يضمن نفسه اساسياً مع المدرب بليغريني في ظل تواجد اغويرو و يوفيتش ودزيكو و قد لعب 32 لقاء سجل منها 9 اهداف وفي بشكتاش لعب 24 مباراة وسجل منها 15 هدفاً وساهم في 9 اهداف.

يذكر أن هناك صحف تركية اشارت إلى أن هناك مفاوضات بين إدارة الهلال وبشكتاش التركي من اجل انتقال المهاجم الإسباني نيغريدو وقد اكد مدرب بشكتاش غونيش بأن وجهة نيغريدو القادمة ستكون في الدوري السعودي .