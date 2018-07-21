«80» ألف حاج من تركيا يؤدون فريضة الحج

مكة المكرمة- الوئام- حجب العصيمي:

إلتقى نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا السيد أسامة بن محمد زواوي برئيس مكتب شؤون حجاج تركيا السيد رمزي بيرجان وأعضاء المكتب بحضور السيد عبدالله عقيل عضو مجلس الإدارة والمشرف على المالية والإدارية والأستاذ عبدالرحمن برنجي عضو مجلس الإدارة ورئيس قطاع شئون الحجاج بالمؤسسة.

بالإضافة للأستاذ طلال صديق مدير المؤسسة والأستاذ حاتم عسيري مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة

ورؤساء مكاتب الخدمة الميدانية الذين يتشرفون بخدمة حجاج تركيا.

وتم خلال اللقاء بحث ومناقشة كافة الاستعدادات والترتيبات المتعلقة بحجاج تركيا والخدمات التي ستقدمها المؤسسة بالإضافة لمكاتب الخدمة الميدانية لحجاج تركيا.

وأشار السيد أسامة زواوي -للجهود العظيمة والخدمات الجليلة والتسهيلات الكبيرة التي سخرتها حكومتنا الرشيدة بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين

– حفظهما الله – ومتابعة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.

ومن سمو نائبه الكريم وإشراف مستمر من وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ومن نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط ووكلاء الوزارة.

ونوه للمشروعات الجبارة والإنجازات العملاقة التي نفذت في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسك حجهم بيسر وسهولة وراحة وإطمئنان -وفي مقدمة هذه المشاريع التوسعة التاريخية للحرمين الشريفين.

من جهته أكد السيد رمزي بيرجان بأن حجاج تركيا الذين سيؤدون فريضة الحج هذا العام 1439 هجرية يبلغ عددهم (80 ألف) ثمانين ألف حاج وحاجة.

وقال نثمن للمملكة العربية السعودية الجهود المبذولة في خدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام -كما أننا قمنا بتوعية الحجاج الأتراك لأمور دينهم ومناسك حجهم قبل القدوم للأراضي المقدسة.

كما نشكر رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة تركيا ورؤساء المكاتب وكافة منسوبي المؤسسة على الجهود الكبيرة التي تبذل سنويا لخدمة حجاج تركيا، ولمسنا عن قرب هذه الجهود والخدمات المقدمة.

وأشار بأن حجاج تركيا سيصلوا عبر رحلات الطيران للمملكة لأداء مناسك الحج وتم توفير وتجهيز كافة الخدمات لهم بالتنسيق مع المؤسسة التي تسخر كل إمكانياتها من أجل خدمة ضيوف الرحمن وفي ختام اللقاء ألتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.