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بعد غارة ‏استهدفت اجتماعاً لهم

ضربة للتحالف تقتل أربعة قيادات حوثية شرق صنعاء

ضربة للتحالف تقتل أربعة قيادات حوثية شرق صنعاء
weam.co/532733
صنعاء -الوئام:

قُتل وأصيب العشرات من عناصر مليشيا الحوثي ‏الانقلابية المدعومة من إيران، بينهم قيادات ميدانية بارزة بغارات جوية ‏لمقاتلات التحالف العربي استهدفت اجتماعاً لهم في ‏مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء.‏

وقالت مصادر ميدانية إن الغارات استهدفت ‏اجتماعاً للمليشيا الحوثية في وادي لصف بمديرية ‏نهم”، طبقاً لما أورده موقع “سبتمبر نت” التابع ‏للجيش اليمني.‏

وأسفرت الغارات عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر ‏مليشيا الحوثي الانقلابية بينهم أربعة قيادات ‏ميدانية ينتمون لمحافظة صعدة، من ضمنهم ‏القيادي في المليشيا المدعو ياسر عبد الله عامر.‏

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