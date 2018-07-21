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استراتيجية لغزو سوق السيارات

«هيونداي وكيا» للسيارات تشجعان السعوديات

«هيونداي وكيا» للسيارات تشجعان السعوديات
weam.co/532734
الرياض- الوئام:

شكلت شركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات مجموعة عمل خاصة من أجل تشجيع السعوديات على قيادة السيارات في بلادهن، بهدف تعزيز مبيعات الشركة في المملكة.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الرسمية أن تشكيل المجموعة يستهدف، أيضا، تطوير المنتجات والخدمات الموجهة للمواطنات السعوديات.

وبحسب نفس المصدر فقد اجتمع كبار المسؤولين بشركتي “هيونداي موتور” و”كيا موتورز” بهدف مناقشة سبل وسيع المبيعات في الأسواق الرئيسية بالخارج.

ووضعت الشركتان استراتيجية لغزو سوق السيارات بالسعودية من خلال تشجيع السعوديات على شراء المركبات.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم سوق السيارات في السعودية 100 ألف وحدة في عام 2020.

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