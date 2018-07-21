إنخفاض عدد الحفارات النفطية في أمريكا

واشنطن- الوئام:

سجل عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس مع تباطؤ معدل النمو على مدار الشهر المنقضي وسط انخفاضات مؤخرا في أسعار النفط.

وتتجه أسعار الخام الأمريكي لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وهو ما يهدد بالإضرار بالطلب على النفط.

وأعلنت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أن شركات الحفر النفطي أوقفت تشغيل 5 حفارات في الأسبوع المنتهي في العشرين من يوليو لينخفض إجمالي عدد الحفارات النفطية النشطة إلى 858 . وهذا هو أول انخفاض في ثلاثة أسابيع.

لكن عدد الحفارات النشطة، وهو مؤشر أولى للانتاج مستقبلا، يبقى مرتفعا كثيرا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 764 .