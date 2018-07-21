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للعمل في مدينة رأس الخير

وظائف لحملة الدبلوم في شركة معادن

وظائف لحملة الدبلوم في شركة معادن
weam.co/532736
الرياض- الوئام:

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن توفر وظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس لذوي الخبرات العالية، للعمل في مجموعة أعمال الفوسفات في مدينة رأس الخير.

وقالت ان تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي: 

(Engineer I, Performance Monitoring) مهندس أول مراقبة الأداء: درجة البكالوريوس في الهندسة وخبرة من 8 إلى 10 سنوات في تنفيذ مراقبة الأداء في صناعات مماثلة.

(Staff Engineer, Production Planning) مهندس تخطيط الإنتاج:درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية وخبرة من 13 إلى 15 سنة في مجال تصنيع الأسمدة في منشآت كيميائية وبتروكيميائية معقدة وشديدة التكامل.

(Shift Supervisor-Operation Gas, AMP) مشرف مناوب عمليات الغاز:درجة البكالوريوس أو الدبلوم في الهندسة وخبرة في معرفة العمليات الكيميائية وخبرة من 8 إلى 10 سنوات في صناعة الأسمدة أو الصناعة الكيميائية بقسم الإنتاج، ومعرفة تقنية عملية قيد التشغيل.

(Coordinator, Material – Reduction)منسق شراء المواد – التخفيض: درجة الدبلوم في تخصص مناسب وخبرة لا تقل عن خمس سنوات.

(Engineer I,Chemical-Operation Gas, SAP) مهندس أول التشغيل الكيميائي – الغاز:درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية وخبرة من 5 إلى 8 سنوات في التصنيع القائم على المواد الكيميائية والبتروكيماوية مثل: الأمونيا، SAP، اليوريا، الميثانول، إلخ .

(Engineer III, Production Planning) مهندس ثالث تخطيط الإنتاج: درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية وخبرة من 6 إلى 8 سنوات في مجال تصنيع الأسمدة في منشآت كيميائية وبتروكيميائية معقدة وشديدة التكامل.

وللتقديم من خلال الرابط التالي:
https://maaden.taleo.net/careersection/ex/jobsearch.ftl?lang=en

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