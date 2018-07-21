ألمانيا: منفذ حادثة طعن الركاب إيراني الأصل

برلين- الوئام:

التزم المشتبه به في طعن ركاب حافلة مزدحمة في مدينة لوبيك شمالي ألمانيا الصمت، بعد الاتهامات التي وجهت اليه مساء امس الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم الادعاء العام في لوبيك، أولا هينغست: المتشتبه فيه لم ينطق حتى الآن بشيء رداً على الاتهامات التي وجهت إليه.

وأضافت هينغست أن الرجل سيمثل على الأرجح اليوم السبت أمام قاضي المحكمة.

وينوي الادعاء العام إصدار أمر بالقبض على الرجل، بتهمة الشروع في إضرام النار عمداً والاعتداء الجسيم على الآخرين.

وذكرت هينغست أن الرجل ولد في إيران لكنه حصل على الجنسية الألمانية منذ أعوام عدة، ويعيش في لوبيك.

ولم تدل هينغست بمعلومات أخرى عن الجاني المحتمل.

وكانت الشرطة قد أعلنت في أحدث تقرير أن 10 أشخاص أصيبوا بجروح امس الجمعة في مدينة لوبيك، شمال البلاد، بعد استخدام رجل سلاحاً أبيضاً لمهاجمة ركاب حافلة عشوائياً قبل اعتقاله مؤكدة أن الهجوم لم يخلف قتلى.