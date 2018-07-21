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بعد واقعة اقتحام الملعب

العقوبات تنتظر مراقبي أمن نهائي المونديال

العقوبات تنتظر مراقبي أمن نهائي المونديال
weam.co/532740
موسكو- الوئام:

أكد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم أليكسي سوروكين،، والتي اختتمت مؤخراً في روسيا، أن السلطات الروسية تعتزم معاقبة عدد من أفراد الأمن المكلفين بتأمين ملعب إستاد لوجنيكي، وذلك بعد واقعة اقتحام الملعب خلال المباراة النهائية للمونديال الروسي.

وأوضح سوروكين في مقابلة نشرتها صحيفة سبورت إكسبريس: ستتخذ إجراءات انضباطية ضد مراقبي الأمن، تصرفوا بشكل غير احترافي، ولكن الأمر لا يصل لاتهامهم بشيء متطرف.

ولم يتطرق سوروكين للعقوبة التي يمكن تطبيقها في هذه الحالة ونظراً لارتداء مقتحمي الملعب بزات إنفاذ القانون، كان من الصعب اكتشافهم بالطبع.

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