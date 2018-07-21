تفاصيل الوظائف في مجال مبيعات السيارات

الرياض- الوئام:

أعلنت شركة العيسى للسيارات وكيل نيسان في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم للانضمام إلى فريق مبيعات السيارات وذلك في عدة مدن على النحو التالي:

المنطقة الوسطى:

الرياض

بريدة

المنطقة الشرقية:

الخبر- الدمام- الأحساء- الجبيل

المنطقة الغربية:

جدة- مكة المكرمة- المدينة المنورة- تبوك- جازان

ومن ضمن شروط التقديم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى وخبرة في مجال مبيعات السيارات لا تقل عن سنتين مع إجادة اللغة الإنجليزية.

للتقديم عن طريق إرسال السيرة الذاتية مع تحديد المدينة المطلوبة للبريد الإلكتروني التالي:

recruitment@alissa-cars.com