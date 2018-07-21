وظائف برواتب تنافسية وبدلات في صدارة للكيميائيات

الرياض- الوئام:

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات بالجبيل الصناعية عن توفر عدد من الوظائف لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس وفق التفاصيل التالية:

مشغل وحدة تحكم (Console Operator) .

أخصائي تدقيق حسابات (Sr. Auditing Specialist).

منسق أنشطة العمل (Work Activity Coordinator) .

أخصائي فني – الاختبارات الغير اتلافية (NDT Tech Specialist).

مهندس معدات دوارة (Rotating Equipment Engineer).

مهندس أول آلات ومعدات (Sr. Instrument Engineer).

قائد سياسة الامتثال والحماية الدولية (IP Policy & Compliance Leader).

قائد جدولة الصيانة (Maintenance Scheduling Leader).

مهندس وثوقية ثاني (Reliability Engineer II).

أخصائي علاقات موظفين (Employee Relations Specialist).

مهندس إنتاج (Production Engineer).

مصمم مواد تعليمية أول (Instructional Designer I).

ومن ضمن مزايا العمل: رواتب تنافسية وبدل تعيين وبدل مواصلات وبدل سكن 3 رواتب وبدل تأثيث وتأمين طبي للموظف وعائلته والوالدين.

راتب أساسي ثابت في شهر رمضان الكريم وبرنامج إدخار للموظفين السعوديين وبدلات أخرى حسب طبيعة العمل مع العلم أن جميع الوظائف تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية.

وللتقديم عن طريق الرابط التالي:

http://bit.ly/2JF5Rpt