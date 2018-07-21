جامعة الإمام تتوعد عضو في هيئة تدريسها

الرياض- الوئام:

قال مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سليمان أبا الخيل إن الجامعة ستتعامل بحزم مع أحد أعضاء هيئة التدريس لقيامه بنشر تغريدات بتويتر دخل من خلالها في نقاشات خلافية.

وأوضح أبا الخيل أن ما قام به عضو هيئة التدريس يعتبر تدخلاً فيما لا يعنيه بدعوى النصح في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن ما انتهجه عضو هيئة التدريس هو أبعد ما يكون عن النصيحة الشرعية التي سار عليها السلف الصالح والعلماء المحققون الأجلاء، مشيراً إلى أن طريقته قد تستغل من قِبل المنتمين للفئة الضالة والخوارج والمنتمين لتنظيم جماعة الإخوان.

وشدد على أن استغلال لغة التواصل في النصح الموجه هو طريق خاطئ وآثاره سيئة على الفرد والمجتمع؛ كونه يعد من باب الغيبة وترويج الشائعات.

وأشار إلى أن الجامعة تعمل على محاربة التطرف وغرس مبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح وتعزيز قيم المواطنة الصالحة في نفوس وعقول طلابها وطالباتها ومنسوبيها.‎