إعدام «ملكة جمال» قتلت رجل بـ25 طعنة

متابعات -الوئام:

أدانت محكمة كينية، ملكة جمال في البلاد بالإعدام لثبوت تورطها في قتل صديقها بخمسة وعشرين طعنة في العام 2015.

وفازت روثي كاماندي البالغة من العمر 24 عاما بلقب ملكة الجمال وهي داخل السجن أثناء محاكمتها بتهمة القتل، وفق ما نقلت سكاي نيوز.

ونظمت المسابقة في كينيا داخل السجن لاختيار الحسناوات النزيلات، وظهرت كاماندي بشريط التتويج وتاج اللقب في صورة إلى جانب مشاركات أخريات.

وقال قاض في المحكمة التي أدانت كاماندي إنه أراد أن يعرف الناس أنه ليس مقبولا أن يقتل الشباب شركاءهم متى ما أحسوا بالإحباط أو بخيبة الأمل.

وفيما رحبت عائلة الضحية بالإعدام، أدانت منظمة العفو الدولية الحكم القضائي ووصفته بالفظيع وغير الإنساني.

ولم تطبق كينيا أي حكم إعدام منذ العام 1987 لكن الأحكام بهذه العقوبة ما زالت تصدر حتى اليوم.