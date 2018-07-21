سفير المملكة بجاكرتا يحذر السعوديين من فندق أكاسيا

الرياض- الوئام:

حذَّرَ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا أسامة محمد الشعيبي، السياح السعوديين من الإقامة في فندق أكاسيا (THE ACACIA) بمنطقة منتنق في مدينة جاكرتا.

وعزا السفير الشعيبي ذلك إلى كثرة ما رفعه لنا المواطنون من السرقات المباشرة من الغرف وغير المباشرة بسرقة ما بداخل صناديق الأمانات.

وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر”: اخي السائح :تحذير من الإقامة في فندق اكاسيا(THE ACACIA) منطقة منتنق في مدينة جاكرتا لكثرة مارفعه لنا المواطنين من السرقات المباشرة من الغرف والغير مباشرة بسرقة مابداخل صناديق الامانات.