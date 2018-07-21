رئيس إريتريا في زيارة «مهمة» للسعودية الإثنين المقبل

الرياض- الوئام:

يبدأ الرئيس الإريتري إسياس أفورقي، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية يوم الإثنين المقبل تستغرق يومين، يبحث خلالها مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

إضافة إلى عرض ما وصلت إلية العلاقات الإريترية الإثيوبية بعد تحسن العلاقات بين البلدين عقب قطيعة دامت أكثر من 20 عاماً.

وقال مصدر دبلوماسي في العاصمة الرياض اليوم السبت إن إسياس أفورقي سيصل إلى جدة يوم الإثنين المقبل في زيارة “مهمة” يلتقي خلالها مع العديد من المسؤولين السعوديين، يأتي في مقدمتهم الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.