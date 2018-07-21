قرقاش: نظام الدوحة مرتبك ومتخبط بدليل منع القطريين من الحج

الرياض- الوئام:

قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الامارات العربية المتحدة أن من الصعب استيعاب التوجه القطري بمنع مواطنيها من الحج.

مؤكدأ أنه إستمرار لمسلسل الإرتباك والتخبط في إدارة الأزمة وهو عدم ثقة في المواطن وتأكيد بأن ما يريده القطري بعيد عن تأزيم الأزمة والذي تمارسه قيادته.

وتساءل خلال تغريدات له بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالقول: لماذا لا يكون قرار أداء فريضة الحج قرار شخصي للمواطن القطري؟

لماذا يتم تسييّس هذا القرار بالترويع والمنع؟ لا أَجِد سببا لذلك إلا عدم ثقة في المواطن والذي إن ترك الأمر له سيمارس خياره بحرّيّة، شتان بين الممارسة والتطبيق في دولة الرأي والرأي الآخر.