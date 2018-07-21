إيران: مقتل 11 عنصرا من الحرس الثوري باشتباكات.. وإصابة 8 آخرون

وكالات - الوئام:

أعلن حاكم مدينة مريوان (غرب إيران) محمد شفيعي عن موت “11” عنصرا من التعبئة (بسيج) ومن الحرس الثوري، في اشتباك فجر اليوم (السبت)، مع مجموعة مسلحة بمنطقة مريوان الحدودية مع كردستان العراق. بحسب وسائل إعلام إيرانية.

من جهة اخرى ، أعلن المدعي العام لشؤون الأمن في محافظة كردستان غرب إيران عن إصابة ثمانية آخرون بجروح، في الاشتباك.

ووقع الاشتباك في الساعة من الثانية إلى الرابعة صباحا. ولم تقدم السلطات أي معلومات إضافية حول الهجوم.

وكان أربعة من عناصر التعبئة الإيرانية قد قتلوا في مواجهات مع مسلحين في مدينة ميرجاوه شرقي البلاد أواخر الشهر الماضي.