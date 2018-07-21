التعليقات: 0

غرب البلاد

إيران: مقتل 11 عنصرا من الحرس الثوري باشتباكات.. وإصابة 8 آخرون

إيران: مقتل 11 عنصرا من الحرس الثوري باشتباكات.. وإصابة 8 آخرون
قوات الحرس الثوري الإيراني الإرهابية
weam.co/532779
وكالات - الوئام:

أعلن حاكم مدينة مريوان (غرب إيران) محمد شفيعي عن موت “11” عنصرا من التعبئة (بسيج) ومن الحرس الثوري، في اشتباك فجر اليوم (السبت)، مع مجموعة مسلحة بمنطقة مريوان الحدودية مع كردستان العراق. بحسب وسائل إعلام إيرانية.

من جهة اخرى ، أعلن المدعي العام لشؤون الأمن في محافظة كردستان غرب إيران عن إصابة ثمانية آخرون بجروح، في الاشتباك.

ووقع الاشتباك في الساعة من الثانية إلى الرابعة صباحا. ولم تقدم السلطات أي معلومات إضافية حول الهجوم.

وكان أربعة من عناصر التعبئة الإيرانية قد قتلوا في مواجهات مع مسلحين في مدينة ميرجاوه شرقي البلاد أواخر الشهر الماضي.

روابط ذات صلة

سيفيرستال الروسية تعلق إمداد إيران بالصلب

سيفيرستال الروسية تعلق إمداد إيران بالصلب
اتفاق سرّي بين الثوري الإيراني والمعارضة السورية

اتفاق سرّي بين الثوري الإيراني والمعارضة السورية
ترامب: اقتصاد إيران ينهار

ترامب: اقتصاد إيران ينهار
الولايات المتحدة تصنف “سرايا الأشتر” التابعة لإيران منظمة إرهابية

الولايات المتحدة تصنف “سرايا الأشتر” التابعة لإيران منظمة إرهابية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>