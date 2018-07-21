بالأسماء.. تعليم الطائف يعتمد حركة نقل وتكليف القيادات المدرسية ووكلائها

الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

اعتمد طلال بن مبارك اللهيبي، المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، حركة تنقلات وترشيح القيادات المدرسية “بنين وبنات”، بجميع مراحلها المختلفة ولجميع مكاتب التعليم الداخلية والخارجية للعام الدراسي الجديد 1439 هـ، والبالغ عددهم 352 قائدًا وقائدة ووكيلًا ووكيلة منهم 86 قائد و 97 قائدة و 85 وكيلا و 84 وكيلة.

وحث اللهيبي، المشمولين بالحركة، إلى مراجعة مكاتب التعليم التابعين لها لاستلام خطابات التكليف يوم الاثنين الموافق 17 / 11 / 1439هـ، ومباشرة أعمالهم في مدارسهم الجديدة في موعد أقصاه الخميس 20 / 11 / 1439هـ و إنهاء جميع أعمالهم، وتسليم ما لديهم من عُهَد.

ووجه اللهيبي شكره وتقديره للمساعد للشؤون التعليمية فهاد الذويبي وللمساعدة للشؤون التعليمية بنات مها الزايدي ولرئيس ورئيسة قسم القيادة المدرسية بنين وبنات ولجميع أعضاء لجنة القيادات المدرسية بنين وبنات على جهودهم التي بذلوها في إعداد وتنظيم حركة نقل القيادات المدرسية متمنياً للجميع التوفيق.

حركة القيادات المدرسية بنين- بنات 1440 by Ahmed Ghanam on Scribd