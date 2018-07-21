فلكية جدة: خسوف كلي استثنائي للقمر بسماء السعودية والوطن العربي

جدة - الوئام:

قال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد مساء يوم الجمعة منتصف ذي القعدة الموافق 27 يوليو 2018 خسوفا كليا للقمر، تشاهد كافة مراحلة بسهوله بالعين المجردة.

وأوضح أبو زاهرة، أن الخسوف الكلي المقبل يعد الأول منذ 15 يونيو 2011 محليا، والأطول خلال القرن الحالي الحادي والعشرين، حيث يستمر في شكلة الكلي لمدة ساعة و 43 دقيقة.

ويرجع سبب طول هذا الخسوف الكلي إلى أن “القمر يكون واقعا في (الأوج) أبعد نقطة في مدارة حول الأرض وهو أبعد قمر بدر خلال هذه السنة، ما يعني أن حجمة الظاهري صغير بالنسبة للراصد بمقدار 6.2 % أصغر من المتوسط، إضافة إلى ذلك فهو يتحرك في مدارة بشكل أبطأ، ما يجعله يستغرق وقت أطول ليعبر في ظل الأرض، بعكس عندما يكون قريب من الارض عندما يتحرك أسرع في مداره.

إضافة إلى ذلك، فإن الكرة الأرضية الآن في الأوج بعيدا عن الشمس، وظلها يصل أقصى طول وعرض له خلال السنه، وهذا يعني أن خسوف القمر الكلي يدوم فترة زمنية أطول.

وينتهي الخسوف عند الساعة 12:13 ليلا (9:13 مساء غرينتش) مع بداية خروج القمر من ظل الأرض وتبدأ المرحلة الثانية من الخسوف الجزئي والتي ستنتهي عند الساعة 1:19 بعد منتصف الليل (10:19 مساء غرينتش) وتعود كامل اضاءة القمر وينتهي الحدث الرئيسي.

يذكر أن أطول فترة زمنية يمكن لخسوف القمر الكلي أن يستغرقها تبلغ ساعة و47 دقيقة، وكان أطول خسوف كلي حدث في القرن الماضي (العشرين) في 16 يوليو 2000، واستمر ساعه و46.4 دقيقة، ففي ذلك الوقت كان مركز قرص القمر منتظم بشكل تام تقريبا مع مركز ظل الأرض.