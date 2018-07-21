«الشريدة» يحصل على الزمالة الأوربية العربية في إسبانيا

الرياض- الوئام:

تخرج الأستاذ متعب بن عبدالعزيز الشريدة من برنامج الزمالة الأوروبية العربية لإدارة المنظمات غير الربحية من جامعة غرناطة بمملكة إسبانيا.

وبهذه المناسبة قدم الكاتب الصحفي الأستاذ سلمان الشريدة لشقيقه الأستاذ متعب عبر تغريدة له بحسابه في تويتر بمناسبة تخرجه أطيب التهاني والتبريكات متمنياً له التوفيق.

ويعد الأستاذ متعب من الكفاءات الوطنية ومن أبرز المهتمين في مجال المسؤولية الإجتماعية وإدارة المنظمات الغير ربحية، حيث يعمل مستشار غير متفرغ في مركز الأمير ناصر بن عبدالعزيز للتوحد، وعضو لجنة الإستدامة في جمعية البهاق الخيرية “فأل” ومساعد الرئيس للمسؤولية الإجتماعية بصحيفة إنماء الإلكترونية سابقاً والمتخصصة في المسؤولية العمل الخيري التنموي.

كما عمل على تأسيس مؤسسة تهتم برعاية النشاطات ذات المسؤولية الإجتماعية، بالإضافة إلى مشاركته الفعالة في تنظيم ملتقى الأوقاف الثالث المقام قبل عامين برعاية من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

وقد صرح الشريدة لـ “الوئام” بهذه المناسبة أنه سيساهم في بناء مشروع وقفي نوعي ذو نموذج فريد سيتم إطلاقه قريباً.