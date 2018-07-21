“القرشي” يحذر من حملات الحج الوهمية.. ويؤكد: تبقى 83 ألف مقعد

مكة المكرمة - حجب العصيمي - الوئام:

حذر محمد سعد القرشي، عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، من حملات الحج الوهمية. مؤكدا أن “الطريقة الوحيدة لتسجيل الحج فقط عبر موقع وزارة الحج والعمرة في ‫المسار الإلكتروني”.

وأوضح “القرشي” أن “موسم الحج يعتبر فرصة للعديد من ضعفاء النفوس لبيع أحلام وهمية للكثير من البسطاء الراغبين في آداء فريضة الحج إلا أنهم يقعون في حملات حج وهمية وغير رسمية مما يكبدهم خسائر مالية ولا يستطيعون آداء مناسك الحج”.

وكشف أن “هناك 216 ألف مقعد مطروح على البوابة الإلكترونية للحج المخفض والميسر والعام، مبينا أنه منذ بدء التسجيل في البوابة الإلكترونية غرة القعدة وإلى اليوم، تم تسجيل فعلي في جميع البرامج وحجزها حجز مؤكد 133 ألف مقعد بينما المتبقي 83 ألف مقعد على البوابة الإلكترونية، مؤكدا أن المسار الإلكتروني خفض نسبة حملات الحج الوهمية.