إحصائية: تركيا أكبر شريك تجاري لإسرائيل في العالم الإسلامي

متابعات - الوئام:

كشف مركز الزيتونة الفلسطيني للدراسات والاستشارات، في إحصائية جديدة، أن تركيا تحتل مركز الشريك الأول لإسرائيل في حجم التبادل التجاري، على مستوى الدول الإسلامية والعربية.

وأشارت الإحصائية إلى أن “الصادرات الإسرائيلية لتركيا خلال 2017، بلغت 1.4 مليار دولار، في مقابل واردات إسرائيلية من تركيا بحوالي 2.9 مليار دولار. وهي في اتجاهي الصادرات والواردات، تزيد عن 4 بلايين دولار وتتجاوز كثيرًا دولًا أخرى مثل، أذربيجان ونيجيريا ومصر وأندونيسيا والأردن التي تأتي بعد تركيا في حجم الصادرات الإسرائيلية لها”. بحسب ما نشرت صحيفة “إرم”.

كما تتصدر تركيا قائمة الدول الإسلامية في حجم الواردات الإسرائيلية منها، ويليها في القائمة الأردن (282 مليون دولار)، ثم مصر( 65 مليون دولار)، ثم أندونيسيا والمغرب وماليزيا.

وشهدت حركة التجارة بين دولة الاحتلال وتركيا تعزيزات، أعقاب فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية ثانية. وهو الذي اتضح في وصول ملحق تجاري تركي جديد لإسرائيل هو هوثمار آينمز، بعد أن كان هذا المنصب شاغرًا لسنوات، في السفارة التركية.