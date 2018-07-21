سوريا: قصف روسي يقتل 6 مدنيين مع نزوح المئات إلى الشمال

وكالات - الوئام:

وصل مئات المقاتلين والمدنيين، السبت، إلى الأراضي التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في شمال غرب سوريا، بعد إجلائهم من محافظة القنيطرة جنوب سوريا، بحسب “فرانس برس” والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد، من جهة ثانية، بأن 6 مدنيين على الأقل قتلوا السبت بغارات جوية شنها الطيران الروسي مستهدفا مواقع لـ”جيش خالد بن الوليد” المبايع لتنظيم الدولة الاسلامية في جنوب سوريا. ولا يزال هذا التنظيم يسيطر على جيب صغير في ريف درعا الجنوبي الغربي في جنوب البلاد، ورفض الدخول في اي اتفاق مع النظام.

كما ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) أنه يجري السبت الإعداد في منطقة القنيطرة لإجلاء دفعة ثانية من المقاتلين مع عائلاتهم.

وجاء إجلاء الدفعة الأولى من المقاتلين من محافظة القنيطرة التي تضم هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، بموجب اتفاق أبرمته روسيا حليفة النظام السوري، مع الفصائل المعارضة في المنطقة.