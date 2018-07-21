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عبر نظام فارس

التعليم تتيح الترشح للمجلس الإستشاري للمعلمين آليا

التعليم تتيح الترشح للمجلس الإستشاري للمعلمين آليا
weam.co/532820
الوئام-الرياض-عبد الله العازمي

أتاحت وزارة التعليم صلاحية طلب الترشيح للمجلس الإستشاري للمعلمين بنظام فارس حيث تتيح هذه الصلاحية بمشاركة٢٤معلم/ة بصناعة القرار للميدان التعليمي برئاسة وزير التعليم.
ومن خلال هذه الطريقة :صلاحية الموظف.طلب الترشيح للمجلس ،إضافة ،تعبئة البيانات ثم تطبيق، التالي، تنفيذ
يذكر أن وزارة التعليم أنهت اعتماد قواعد المجلس الاستشاري للمعلمين والمعلمات الذي الدكتور أحمد بن محمد العيسى، بإنشائه في حفل الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، برئاسة وزير التعليم وعضوية 24 معلماً ومعلمة بالتساوي ومراعاة التنوع في المراحل الدراسية ونوعية التعليم على أن يكون الأعضاء ممن يمارسون التدريس فعلياً.

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