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بريف إدلب

ولادة طفل برأسين في سوريا .. واتهامات لهجمات النظام الكيماوية

ولادة طفل برأسين في سوريا .. واتهامات لهجمات النظام الكيماوية
weam.co/532821
الوئام-متابعات

في حالة نادرة من نوعها، شهد جبل الزاوية بريف إدلب شمالي سوريا، السبت، ولادة طفل سوري برأسين، قبل أن يفارق الحياة بعد ولادته بساعات.

وقالت مصادر طبية فلسكاي نيوز عربية إن: “الرضيع فارق الحياة بعد ساعات من ولادته، ويعتبر من الحالات النادرة” مرجعة السبب لتشوه جيني أثناء فترة الحمل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يولد فيها طفل برأسيين، فقد شهد مشفى كفر تخاريم في ريف إدلب الغربي العام الماضي أيضا ولادة رضيع برأسين وجسم واحد، فارق الحياة بعد أسابيع.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا للطفل ذي الرأسين.

يشار إلى أن مدن وبلدات الشمال السوري تعرضت لهجمات متكررة بالغازات السامة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يولد فيها طفل برأسيين، فقد شهد مشفى كفر تخاريم في ريف إدلب الغربي العام الماضي أيضا ولادة رضيع برأسين وجسم واحد، فارق الحياة بعد أسابيع.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا للطفل ذي الرأسين. 

يشار إلى أن مدن وبلدات الشمال السوري تعرضت لهجمات متكررة بالغازات السامة.

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