عرض خيالي من برشلونة لـ”صلاح” .. وهذا هو رد فعل اللاعب

الوئام-متابعات

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجلزي، رفض عرضا خياليا من برشلونة الإسباني للانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل.

وقال موقع دون بالون الإسباني، إن إدارة برشلونة عرضت على ليفربول 180 مليون يورو، وراتب سنوي لصلاح قدره 22 مليون يورو.

وأكد الموقع الإسباني أن صلاح فضل البقاء مع ليفربول بعد تجديد عقده، مؤخرا، مشيرا إلى أن اللاعب المصري تخوف من وجود الأرجنتيني ليونيل ميسي، خاصة أنه يلعب في نفس مركزه.

صلاح يجدد عقده مع الريدز

وكان نادي ليفربول قد أعلن، مؤخرا عن تمديد عقد صلاح حتى عام 2023 وذلك من أجل تحسين راتبه بعد تألقه الموسم الماضي.

وأصبح راتب الفرعون الجديد مع الفريق 10 مليون جنيه إسترليني سنويًا، بمعدل 200 ألف جنيه إسترليني بالأسبوع وهذا تقريبًا ضعف راتبه الماضي، ليصبح “مو” هو اللاعب الأعلى أجرًا في صفوف الريدز الآن.