أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن،تركي المالكي سقوط 119 قتيلا و 17 أسيرا من عناصر الميليشيا الحوثية في محافظة صعدة و حجة خلال الـ 48 ساعة الماضية
وقال المالكي إن الجيش الوطني اليمني بدعم من التحالف تقدم في كافة جبهات محافظة صعدة و حجة.
و أضاف إن الجيش الوطني اليمني بدعم من التحالف يتقدم باتجاه باقم في صعدة وعاهم .
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و الجيش اليمني يتقدم
119 قتيلا و 17 أسيرا من عناصر ميليشيا الحوثي في محافظة صعدة و حجة خلال الـ 48 ساعة الماضية
أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن،تركي المالكي سقوط 119 قتيلا و 17 أسيرا من عناصر الميليشيا الحوثية في محافظة صعدة و حجة خلال الـ 48 ساعة الماضية