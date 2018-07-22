119 قتيلا و 17 أسيرا من عناصر ميليشيا الحوثي في محافظة صعدة و حجة خلال الـ 48 ساعة الماضية

الوئام-متابعات

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن،تركي المالكي سقوط 119 قتيلا و 17 أسيرا من عناصر الميليشيا الحوثية في محافظة صعدة و حجة خلال الـ 48 ساعة الماضية

وقال المالكي إن الجيش الوطني اليمني بدعم من التحالف تقدم في كافة جبهات محافظة صعدة و حجة.

و أضاف إن الجيش الوطني اليمني بدعم من التحالف يتقدم باتجاه باقم في صعدة وعاهم .