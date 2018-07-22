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و الجيش اليمني يتقدم

119 قتيلا و 17 أسيرا من عناصر ميليشيا الحوثي في محافظة صعدة و حجة خلال الـ 48 ساعة الماضية

119 قتيلا و 17 أسيرا من عناصر ميليشيا الحوثي في محافظة صعدة و حجة خلال الـ 48 ساعة الماضية
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الوئام-متابعات

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن،تركي المالكي سقوط 119 قتيلا و 17 أسيرا من عناصر الميليشيا الحوثية في محافظة صعدة و حجة خلال الـ 48 ساعة الماضية
وقال المالكي إن الجيش الوطني اليمني بدعم من التحالف تقدم في كافة جبهات محافظة صعدة و حجة.
و أضاف إن الجيش الوطني اليمني بدعم من التحالف يتقدم باتجاه باقم في صعدة وعاهم .

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