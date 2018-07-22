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بعناية شديدة

المخابرات الأمريكية تجري فحصا أمنيا دقيقا لكرة أهداها بوتين لترامب

المخابرات الأمريكية تجري فحصا أمنيا دقيقا لكرة أهداها بوتين لترامب
weam.co/532834
الوئام-متابعات

أجرى “جهاز الخدمة السرية”، التابع للرئاسة الأمريكية، فحصا أمنيا دقيقا للكرة التي أهداها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس دونالد ترامب.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس″، السبت، عن مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، دان كوتس، قوله إنه على ثقة أن “الكرة فحصت بعناية شديدة”.

وأضاف، في مؤتمر أمني، أن “هذا الفحص يعتبر إجراءً روتينيا يشمل كل الهدايا التي يتلقاها الرئيس″.

وخلال المؤتمر الصحافي في ختام قمتهما في هلسنكي، في 16 يوليو/تموز الجاري، أهدى الرئيس الروسي نظيره الأمريكي كرة قدم من الكرات التي تم اللعب بها في مباريات مونديال موسكو، وقال ممازحا إن “الكرة باتت في ملعب الرئيس الأمريكي”.

من جانبه، قال ترامب إنه سيهدي الكرة لإبنه الأصغر بارون، وبادل بوتين بهدية على شكل قميص للاعب الهوكي الروسي المشهور ألكسندر أوفيتشكين، الذي يلعب في نادي “واشنطن كابيتلز″.

وتعالت بعض الأصوات في واشنطن، مطالبة بمنع “كرة بوتين” من الوصول إلى البيت الأبيض، خشية أن تكون مزودة بجهاز تنصت.

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