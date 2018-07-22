وسم “تركيا تبني سفاره أمريكا بالقدس” يتصدر تويتر

الوئام-متابعات

تصدر هاشتاج #تركيا_تبني_سفاره_امريكا_بالقدس موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،اليوم، بعد تداول أنباء عن حصول إحدى الشركات التركية المقربة من النظام التركي بمناقصة لبناء سفارة الولايات المتحدة في القدس.

وهز الخبر الأوساط الفلسطينية والعربية،ورأته يكرث للإحتلال وتمكينه من التغيير في طبيغة المدينة، التي ظلت طوال التاريخ عاصمة ورمزا لفلسطين وللقضية المركزية العربية والإسلامية.

وأفادت أنباء بحصول شركة ليماك التركية على مناقصة لبناء السفارة الامريكية في القدس، بعد قرار ترامب بنقلها، حسب معلومات أظهرها موقع usa spending.

يذكر أن شركة ليماك التركية من الشركات الضخمة وأشرفت على الكثير من الإنشاءات في تركيا والشرق الأوسط ومنها مطار اسطنبول الثالث والمحطة الجديدة لمطار الكويت الدولي.

وتربط تركيا بإسرائيل علاقات اقتصادية وعسكرية كبيرة أعدتها من أكبر شركاء اسرائيل من الدول الاسلامية ،و كشف مركز الزيتونة الفلسطيني للدراسات والاستشارات، في إحصائية جديدة، أن تركيا تحتل مركز الشريك الأول لإسرائيل في حجم التبادل التجاري، على مستوى الدول الإسلامية والعربية.

وأشارت الإحصائية إلى أن “الصادرات الإسرائيلية لتركيا خلال 2017، بلغت 1.4 مليار دولار، في مقابل واردات إسرائيلية من تركيا بحوالي 2.9 مليار دولار. وهي في اتجاهي الصادرات والواردات، تزيد عن 4 بلايين دولار وتتجاوز كثيرًا دولًا أخرى مثل، أذربيجان ونيجيريا ومصر وأندونيسيا والأردن التي تأتي بعد تركيا في حجم الصادرات الإسرائيلية لها”. بحسب ما نشرت صحيفة “إرم”.

كما تتصدر تركيا قائمة الدول الإسلامية في حجم الواردات الإسرائيلية منها، ويليها في القائمة الأردن (282 مليون دولار)، ثم مصر( 65 مليون دولار)، ثم أندونيسيا والمغرب وماليزيا.

وشهدت حركة التجارة بين دولة الاحتلال وتركيا تعزيزات، أعقاب فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية ثانية. وهو الذي اتضح في وصول ملحق تجاري تركي جديد لإسرائيل هو هوثمار آينمز، بعد أن كان هذا المنصب شاغرًا لسنوات، في السفارة التركية.